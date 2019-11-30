«الدائرة الأولى إرهاب» تستمع إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة 12 متهما بالانضمام لـ«داعش».. والحكم فى اتهام 6 فتيات بتكوين شبكة دعارة داخل نادى صحى فى مدينة نصر.. و«جنح القاهرة الجديدة» تصدر الحكم على المقاول الهارب محمد على



تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، وتبدأ بإصدار محكمة الجنايات المختصة، المنعقدة بطرة، حكمها فى محاكمة 304 متهمين بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم» الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة «حسم» ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على ب، ومجدى ش، ومحمد أ ع.

وتصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة بـ«خلية الوراق الإرهابية الثانية».

وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسس المتهمان أحمد ع، وحاتم م إ، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة، استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

وتواصل ذات الدائرة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة 12 متهما بينهم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 1039 لسنة 2016، أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة فى جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

وتصدر محكمة جنح مدينة نصر، حكمها فى محاكمة سيدة و5 فتيات لاتهامهم بممارستهن الرذيلة، مع مجموعة من الرجال من راغبى المتعة الحرام، داخل نادى صحى فى مدينة نصر.

بداية الواقعة، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب مفادها إدارة سيدة نادى صحى بشارع عباس العقاد بمدينة نصر بأعمال منافية للآداب واستقطاب راغبى المتعة الحرام.

وتصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها فى اتهام محمد على «المقاول الهارب»، فى الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتى تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه.

وأقام المحامى سمير صبرى، بصفته وكيلا عن شركة ستايل للديكور، جنحة نصب ضد مقاول الشائعات الهارب فى إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.

وقال فى صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة (المجنى عليها)، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التى تعمل فى مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات فى مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدى مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و30 أكتوبر 2017.