سنغافورة: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا لأكثر من 58 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و218 حالة، بعد تسجيل خمس إصابات جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت أربع حالات وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم وحالة من المجتمع المحلي.

ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 28 وفاة، بينما تعافى 58 ألفا و124 حالة.