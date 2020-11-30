الأخ غير الشقيق لهيثم زكي: المحامي تصرف في كل حاجة بدون علمي

قال رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، إنه عندما جاء إلى مصر مؤخرًا، لأول مرة منذ عشر سنوات، كان بسبب عزاء هيثم فقط، منوهًا بأنه عاد بعدها إلى لندن، ليأتي مرة أخرى من أجل تجميع مقتنيات الراحل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أنهم قرروا بيع شقة الهرم، على أن تُنقل المقتنيات لأخرى بالمهندسين، «لا أقرأ اللغة العربية وكنت واثقا في بلال عبدالغني أن يقل لي كل تفاصيل العقد».

وذكر أنه مضى على عقد بيع الشقة على أساس أنها بدون المقتنيات، مضيفًا أنه حين اكتشف بيع المقتنيات كان قد عاد إلى لندن وانتظر حتى يأتي إلى مصر ليفهم الأمر.

ولفت إلى أنه لم يفهم سبب الهجوم الشديد عليه، معربًا عن غضبه عند اكتشافه ما حدث دون علمه، وخصوصًا عندما أتى إلى مصر ووجد شقة المهندسين فارغة تمامًا.

وتابع: «المحامي بلال تصرف في كل حاجة من غير ما يقولي ويصور مع الميديا ويقول كلام على لساني من غير ما أعرف»، متسائلًا: «حاطط كل حاجة عنده ليه».

ونوه بأنه جلس مع كريم سلامة، ابن الفنانة منى عبدالغني، واكتشف أن مستشاره السابق رفع قضية ضده دون علمه واتهمه بأشياء لم يقم بها، معقبًا: «كريم كان جميل معايا من يوم العزا وقال لي إنه ليه فلوس عنده هدفعهالك ولما سافرت ماكنتش عارفة إنه دفعها كلها لبلال وأنا ماشوفتش منها مليم»، على حد ذكره.

وأعلن علاء عابد، المستشار القانوني لرامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أنه تقدّم ببلاغ ضد مستشاره القانوني السابق بلال عبدالغني، بشأن بيع بعض مقتنيات أحمد زكي، والتصرف في البعض الآخر.

وقال عابد في بيان صحفي، إنه جرى التواصل مع مالك مكتب أحمد زكي، بمنطقة الهرم، بشأن الحصول على المقتنيات الموجودة بالمكتب، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الثقافة، مؤكدًا أنه لن يُجرى بيع هذه المقتنيات بأي ثمن كونها ملك للشعب المصري.