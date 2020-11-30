بايدن يختار بريان ديزي لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن اختار برايان ديزي، مستشار البيت الأبيض أثناء إدارة أوباما، لرئاسة مجلسه الاقتصادي الوطني.

وكان بايدن أعلن في وقت سابق عن تعيين كيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بايدن استعان يوم أمس الأحد بموظفي الحملة والمستشارين الرئيسيين لقيادة فريق الاتصالات الخاص به، وعين جين بساكي المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، سكرتيرته الصحفية للبيت الأبيض.

وقال بايدن: "أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوى في البيت الأبيض يتألف بالكامل من النساء.. هؤلاء المسؤولون المؤهلون وذوي الخبرة يقدمون وجهات نظر متنوعة لعملهم والتزام مشترك لبناء هذا البلد بشكل أفضل".