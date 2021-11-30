الناتو يحذر روسيا من مغبة العدوان على أوكرانيا

وجهت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا تحذيرًا إلى روسيا، اليوم الثلاثاء، بأنه ستكون هناك عواقب للعدوان على أوكرانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسط تكهنات بأن موسكو قد تدرس القيام بتوغل آخر في أراضي جارتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية حلف الناتو في ريجا، عاصمة لاتفيا: "أي أعمال تصعيدية من جانب روسيا ستكون مبعث قلق بالغ للولايات المتحدة.. أي عدوان جديد ستكون له عواقب وخيمة".

وذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا لأي شكل من أشكال العدوان على أوكرانيا، وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس موسكو من أن التوغل داخل أوكرانيا سيكون من الأخطاء الاستراتيجية.

وحذر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا من غزو روسي محتمل، وزعم أن هناك 115 ألف فرد من القوات الروسية متمركزين بالقرب من الحدود. ولم يتسن التأكد من هذه الأعداد بصورة مستقلة.

يذكر أن موسكو ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 وتدعم انفصاليين موالين للروس في منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل نحو 13 ألف شخص منذ نشوب الصراع قبل سبعة أعوام، وباءت خطط تصدرتها فرنسا وألمانيا لإبرام اتفاق سلام بالفشل.