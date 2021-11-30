أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق بلاده إزاء التدريبات العسكرية الكبرى التي أجريت بالقرب من الحدود الروسية، مشيرًا إلى أنها تشكل تهديدا على موسكو.

وقال بوتين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ، اليوم الثلاثاء، "يساور الاتحاد الروسي القلق إلى حد ما إزاء التدريبات العسكرية الكبرى، التي نُفذت بالقرب من حدوده، بما في ذلك في البحر الأسود مؤخرًا، حيث كانت القاذفات الاستراتيجية تحلق على بعد 20 كيلومترًا فقط من حدودنا، مسلحة بأسلحة دقيقة وربما حتى أسلحة نووية، مؤكدًا أن: "كل هذا يشكل تهديدا لنا".

وأضاف الرئيس الروسي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتزم غزو أوكرانيا، أنه تم الحديث عن هذا الأمر في أوائل هذا العام، عندما أجرت روسيا مناوراتها العسكرية، موضحًا: "لكن، كما نرى، لم يحدث ذلك".

وأوضح "أن الأمر لا يتعلق بتحريك القوات أو عدمها، ولا يتعلق بشن حرب أم لا ، لكنه يتعلق بإقامة علاقات تقوم على أساس أكثر عدلاً واستدامة ومراعاة للمصالح الأمنية لجميع الجهات الفاعلة في النشاط الدولي."