 رئيس مدينة المنيا: حملات مكثفة للتجميل وإزالة الإشغالات من الشوارع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مدينة المنيا: حملات مكثفة للتجميل وإزالة الإشغالات من الشوارع

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 12:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 12:00 ص

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، إن الوحدة المحلية للمدينة تواصل جهودها المبذولة في تجميل المدينة بأحياء وسط وغرب المدينة، حيث استمرت الجهود اليوم لدهان البلدورات بحي غرب وحي وسط المدينة.

 

وفى سياق متصل، شن حي وسط المدينة مساء اليوم حملة لرفع الإشغالات من شوارع الحي، والتي تعيق الحركة المرورية، وتم عمل اللازم قانونا.

 

ومن جانبه، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتسبب التكدس المروري، وتمثل تعديا سافرا على الأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين.


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