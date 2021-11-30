قالت الفنانة الكبيرة نيللي، إنها ترى أن الفنانة دنيا سمير غانم هي أكثر فنانة تشبهها في الوسط الفني، وإنها امتداد لها.



وأضافت أنه إذا ستُقدم الفوازير مرة أخرى فإن دنيا ستكون أنسب شخص لها.



ويقيم برنامج «أيام القاهرة لصناعة السينما»، حوارا مع الفنانة الكبيرة نيللي، التي حصلت في حفل الافتتاح على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، ويحاورها الناقد طارق الشناوي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.



وبدأت الجلسة النقاشية الساعة 3:00 عصرا، بقاعة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.