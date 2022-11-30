أسعار الوقود في ألمانيا تواصل الهبوط

واصلت أسعار الوقود في ألمانيا هبوطها، وذلك حسبما أعلن نادي السيارات الألماني اليوم الأربعاء.

وأوضح النادي، أن سعر الديزل واصل الانخفاض للأسبوع السادس على التوالي فيما انخفض سعر البنزين السوبر إي10 للأسبوع الثالث على التوالي.

وذكر النادي، أن متوسط سعر لتر البنزين السوبر إي 10 في كل أنحاء ألمانيا وصل أمس الثلاثاء إلى 739. 1 يورو بتراجع بمقدار 6. 4 سنت مقارنة بسعره قبل سبعة أيام. وانخفض سعر لتر الديزل بمقدار 6ر5 سنت ليصل إلى 843. 1 يورو.

وكان سعر لتر الديزل ارتفع بمقدار نحو 30 سنت في منتصف أكتوبر الماضي فيما ارتفع سعر لتر بنزين إي 10 بمقدار 20 سنتا، وذلك قبل أن تأخذ هذه الأسعار في الانخفاض بشكل ملحوظ في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وعزا النادي، هذا التطور السار بالنسبة لقائدي السيارات على وجه الخصوص إلى الهدوء الذي ساد في سوق النفط الخام، بالإضافة إلى استعادة اليورو بعضا من قوته وتعزز المنافسة مرة أخرى.

ومع ذلك يرى النادي أن هناك إمكانية لحدوث انخفاض آخر في أسعار الوقود في ألمانيا ولاسيما في سعر الديزل الذي تقل الضريبة المفروضة عليه بشكل ملحوظ عن ضريبة البنزين، وأن المعتاد أن يكون سعره أقل من سعر بنزين إي 10.