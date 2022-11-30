الاتحاد الأوروبي يعتزم تقليص نفايات التغليف بنسبة 15% بحلول 2040

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اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقليص نفايات التغليف غير الضروري بنسبة 15%، بحلول عام 2040 وتحويل مواد التغليف المتبقية إلى مواد صديقة للبيئة.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز: "التغليف المفرط، يشكل مصدر إزعاج لنا ويضر بيئتنا بشكل متزايد"، متابعا: "أعتقد أن الجميع قد حدث معه هذا، تطلب شيئا على الإنترنت ويصل إليك في صندوق ضخم نصفه فارغ".

وأعربت المفوضية عن رغبتها في أن تقدم الشركات المزيدا من المنتجات القابلة لإعادة التدوير، وتقليص عبوات التغليف البلاستيكية الصغيرة واستحداث نظام إلزامي خاص بالتخلص من النفايات.

ويأتي الهدف الجديد بالإضافة إلى الطموحات الحالية الرامية إلى تعزيز الخيارات القابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير وزيادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره في التغليف.