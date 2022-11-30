ألمانيا تدعم أوكرانيا بـ 56 مليون يورو و350 مولدا كهربائيا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقدم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 56 مليون يورو، بالإضافة إلى 350 مولدا لصيانة البنية التحتية للطاقة لأوكرانيا.

وذكرت الحكومة الألمانية - في بيان، عقب محادثة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتز - لقد "أطلعنا الرئيس زيلينسكي على تأثير الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية المدنية وإمدادات المياه والكهرباء. وأدان المستشار القصف المستمر وأكدت لأوكرانيا مزيدًا من الدعم على المدى القصير".

وأضاف البيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم الأربعاء، أنه "حتى الآن، قدمت الحكومة الفيدرالية مساعدة مالية قصيرة الأجل إلى إصلاح البنية التحتية للطاقة بحوالي 56 مليون يورو، وتوفر ألمانيا أكثر من 350 مولدا".

وأكد شولتز مجددًا دعم ألمانيا المستمر لأوكرانيا، بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي والتعافي على المدى الطويل.

واتفق زيلينسكي وشولتز على مواصلة التبادل الوثيق والبناء لوجهات النظر والبقاء على اتصال وثيق.