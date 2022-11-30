رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء محكمة دولية متخصصة لمُساءلة روسيا

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إنشاء محكمة دولية متخصصة، بدعم الأمم المتحدة، لمساءلة روسيا عما وصفته بـ"الجرائم المُرتكبة" في أوكرانيا.

ودعت فون دير لاين، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في الخارج لتمويل هذه المحكمة..وقالت: يجب على روسيا أن تدفع ثمن جرائمها المروعة، بما في ذلك جريمة العدوان على دولة ذات سيادة.

وأضافت فون دير لاين: "لهذا السبب، مع استمرارنا في دعم المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم التي تُرتكب في أوكرانيا ومقاضاة المُتسببين فيها".

وتابعت: "يجب على روسيا أيضًا أن تدفع مالياً ثمن الدمار الذي تسببت فيه؛ حيث تقدر الأضرار التي لحقت بأوكرانيا بنحو 600 مليار يورو. ويتعين على روسيا وأوليجارشيتها الحاكمة تعويض أوكرانيا عن الأضرار وتغطية تكاليف إعادة بناء البلاد. ونحن لدينا الوسائل لجعل روسيا تدفع؛ حيث اننا حظرنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي وجمّدنا 19 مليار يورو من أموال الأوليجارشية الروسية".

ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه على المدى القصير، يمكن لأوروبا إنشاء هيكل مع شركائها لإدارة هذه الأموال واستثمارها. بجانب تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقية دولية لجعل المقترح ممكناً وقابلًا للتطبيق على أرض الواقع بحسب قولها.