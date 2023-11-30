أمير قطر والرئيس البرازيلي يؤكدان أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري اليوم، مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، اليوم الخميس، جرى خلال الجلسة بحث أوجه تطوير التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية؛ يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وحضر الجلسة من الجانب القطري: الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

وحضرها من الجانب البرازيلي: رودريغو باشيكو رئيس مجلس الشيوخ، وروي كوستا رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وفرناندو حداد وزير المالية، وسلفيو كوستا فيلهو وزير الموانئ والمطارات، وكارلوس فافارو وزير الزراعة والثروة الحيوانية، وأليكساندري سلفييرا وزير المناجم والطاقة، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

كما عقد الأمير القطري والرئيس البرازيلي لقاءً ثنائياً؛ ناقشا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأقيمت لـ«دا سيلفا» مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الأميري.