نقابة سكك حديد بريطانية تصوت على إنهاء الإضرابات فيما تستمر خلافات أخرى

صوت أعضاء إحدى نقابات السكك الحديد البريطانية على قبول اتفاق لإنهاء نزاع بشأن الأجور وأوضاع العمل –على الأقل حتى ربيع العام المقبل- مما يجلب بعض الراحة للركاب الذين واجهوا اضطرابات لأكثر من 18 شهرا.

وقال أمين عام نقابة السكك الحديد والبحرية والنقل مايك لينش، إن أعضاء النقابة قبلوا بأغلبية ساحقة عرضا غير مشروط بشأن الأجور، إلى جانب ضمان بعدم التسريح الإجباري حتى نهاية 2024.

ووفقا لبيان عبر البريد الإلكتروني، تلقت وكالة "بلومبرج" للأنباء نسخة منه، قال لينش: "تظهر هذه الحملة أن الإضرابات المستمرة والوحدة يأتيان بنتائج ويجب على أعضائنا أن يفخروا بالدور الذي اضطلعوا به في التوصل لهذا الاتفاق".

ويعد إعلان نقابة السكك الحديد والبحرية والنقل علامة أخرى على أن فترة طويلة من الإضرابات عبر قطاعات مختلفة قد تكون على وشك الانتهاء، في دفعة لرئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، أبرمت الحكومة يوم الإثنين، اتفاقا مقترحا بشأن الأجور مع الأطباء؛ مما يمهد الطريق أمام نهاية للإضرابات التي فاقمت مدد الانتظار في جهاز الصحة.

ولكن بعض الخلافات مازالت مستمرة، حيث أن سائقي القطارات الذين تمثلهم نقابة "أسليف" مازالوا يخططون للإضراب اعتبارا من مطلع الأسبوع.