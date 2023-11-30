طلاب بهندسة المطرية ينجحون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

أنتج فريق من طلاب كلية هندسة المطرية، الهيدروجين الأخضر؛ بهدف إيجاد مصدر وقود نظيف مستدام ذو تكلفة مقاربة لمنافسيه.

بدأت الفكرة بدراسة تكنولوجيات إنتاج الهيدروجين الأخضر بأفضل الطرق وأقل تكلفة ممكنة، وتمكن الطلاب من ذلك بعد دراسة ممنهجة تعتمد على الأبحاث والخطط التي تم نشرها في مجلات علمية موثوقة.

بدأت خطة عمل المشروع أولا بإنتاج الكهرباء اللازمة من الخلايا الشمسية، وإجمالي عدد الخلايا الشمسية المستخدمة هو 13 خلية، تنقسم إلى 11 خلية يتم توصيلهم على التوالي مما يعمل على رفع الجهد الكلي وتثبيت شدة التيار لتشغيل دورة تحلية المياه، و2 خلية يتم توصيلهم على التوازي مما يعمل على رفع شدة التيار وتثبيت الجهد ويتم وضع منظم شحن بين الخلايا الشمسية والبطاريات لتنظيم التيار الكهربي ليكون مناسبا لشحن البطاريات المستخدمة في عملية التحليل الكهربي للمياه، ثم بعد ذلك دورة تحلية المياه التي تعمل بنظام مدمج بين طريقتين وهما "التبخير والتكثيف" و"التناضح العكسي"، حيث يتم تمرير مياه البحر أولا الى الغلايات التي تعمل على تبخير المياه ثم تكثيفها وبهذا يتم خفض نسبة الاملاح من 39000 جزء في المليون الى 2000 جزء في المليون.

وتابع الطلاب: ثم بعد ذلك تمريرها على المرحلة الثانية وهي التناضح العكسي والتي تعمل على تقليل نسبة الأملاح إلى أقل من 150 جزء في المليون، ثم يتم تمرير المياه والكهرباء إلى جهاز يعرف "بالمحلل الكهربي للمياه" والذي يقوم بفصل عنصري المياه إلى هيدروجين وأكسجين بشكل منفصل، وتم تصميم هذا الجهاز بفكرة مبتكرة عن خلايا الفصل الموجودة حيث إن خلايا الفصل المتعارف عليها يكون الغاز الناتج منها خليطا بين غاز الهيدروجين والأكسجين بما يعرف بغاز الهيدروكسي، ولكن تم العمل على فصل الأجزاء التي تسبب اختلاطا للغاز مما يضمن إنتاج هيدروجين بنقاء يصل إلى 99.99% وتبلغ القدرة الإنتاجية للجهاز الواحد 2.7 لتر غاز هيدروجين في الدقيقة الواحدة ثم يتم حفظ غاز الهيدروجين في أنابيب مخصصة ورفع ضغطه إلى 5 بار ثم تمريره في خلايا الوقود الهيدروجينية والتي تعمل على إنتاج الكهرباء من غاز الهيدروجين بكفاءة مرتفعة تصل إلى 60%.

أشرف على الطلاب الدكتور محمد جمال مشرف أكاديمي على المشروع، الدكتور أبو المجد هاشم مشرف على المشروع، وتكون فريق الطلاب من محمد أشرف مؤسس فريق المشروع، محمد نبيل غويطات محمد نائب المؤسس، مؤمن مصطفى، محمد حاتم، تسنيم مصطفى، يوسف إسماعيل، مهند وليد، محمد أشرف، علي رأفت، سراج سعد الديب، عمرو محمود، ندى عاشور، رنا أحمد، عبد الرحمن محمد.