جماعة الحوثي تحذر الولايات المتحدة من أي تصعيد جديد ضدها

حذرت جماعة الحوثي اليمنية، أمريكا من أي تصعيد جديد ضدها، مؤكدة استمرار هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا حتى إيقاف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة الحوثي مهدي المشاط، في كلمة متلفزة عشية الذكرى الـ57 لخروج الاحتلال البريطاني من جنوب اليمن، حسب تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: «المحاولات البائسة التي نشهدها في هذه الأيام من قبل العدو الأمريكي ومعه تابعه الذليل العدو البريطاني للتحريض على بلدنا لن تحقق إلا مزيدا من الهزيمة».

وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بموقف الوفد الجزائري الذي طرد وزيرة الخارجية السابقة لإسرائيل من أعمال النسخة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في البرتغال.

ويأتي تحذير جماعة الحوثي لأمريكا غداة تنفيذ مقاتلات تابعة لها ولبريطانيا غارتين جويتين على مواقع للجماعة في محافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر.

ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أن جماعته أحصت 844 غارة وقصفا بحريا أمريكيا وبريطانيا خلال نحو عام من بدء الدولتين هجمات على مواقع الجماعة في اليمن، ردا على استهدافها السفن في البحرين الأحمر والعربي.