وزارة الداخلية تبدأ تحصيل تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ - 2025

بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحصيل تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025؛ وذلك حتى يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر المقبل، بواقع 220 ألفا و300 جنيه، بخلاف سعر تذكرة السفر بالطائرة.

ويتم تحصيل تكاليف حج القرعة كاملة، بكل فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة)، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة")، ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج، بدون تذكرة السفر بالطائرة "جاري تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر"، ويتم السداد لكل فائز على حدا، فيما عدا حــالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافـقيهم الوجوبين")؛ حيث يكون السداد لهم معاً .. ويتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافيـة قد تفرضها السلطات السعودية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها، بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، أوضحت وزارة الداخلية أن المواطن الفائز بالقرعة سيتقدم لقسم أو مركز الشرطة التابع له بجواز سفر دولي مميكن له وللمرافق (إن وجد)، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءا من تاريخ 19/ 2/ 2025 الموافق (20) شعبان 1446هـ ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض استلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

وكذلك صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج، والبطاقة الصحية الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، ومرض الأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024 / 2025؛ وذلك للحجاج ذكور وإناث الذين تزيد أعمارهم عن (65 عاما) مواليد 18/ 2/ 1960 وما قبلها، أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي، وصورة من شهادة التحـصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) المُحدثة لموسم 2024 /2025 المُعتمدة دولياً فى وزارة الصحة والسكان المصرية، مرفقاً بها الأصل (للاطلاع)، وتُطلب فقط من الحجاج "ذكور / إناث " الذين تزيد أعمارهم عن (65 عاما) مواليد 18/ 2 / 1960 وما قبلها؛ وذلك كشرط للحصول على التأشيرة.

وأضافت أنه على الفائز بالقرعة أيضا تقديم تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من احدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلــن عنها، موضح به حالته الصحية تفصيلاً، وأنه مُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، والتي تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج، وما يُستجد من أى اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودي، وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن، والبصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن"، وشهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج، وبيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/ 3 / 1941، وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر، وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر، وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد، يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام، وتصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه يلتزم الفائزين بالقُرعة بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشـأن الإجـراءات الاحترازية والوقائية المقررة الواجب إتباعها، واحتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة، والإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لايتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى "عشرة آلاف دولار أمريكى فقط") أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى، والالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير، والالتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة، والالتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء تفويج الحجاج من المخيمات بمشعر "منى" إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمي، مع عدم الافتراش بالطرق، ويحذر على الحاج التزاحم والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وكذلك تفادي الخروج والتحرك فى درجات الحرارة العالية، حرصاً على سلامة الحجاج وتجنباً لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.