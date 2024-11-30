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أعداد جريدة الشروق
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وزير الري يتابع موقف نوعية المياه بعدد من المواقع على نهر النيل


نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 11:13 ص | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 11:13 ص


-الحرص على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، والتماشي مع التوجهات العامة للدولة للارتقاء بالصناعة في مصر


عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف نوعية المياه بعدد من المواقع على نهر النيل .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية ، والتماشي مع التوجهات العامة للدولة للارتقاء بالصناعة المصرية انعاكساً لرؤية مصر 2030.

وأشار وزير الري إلى أهمية الحفاظ على المصانع التي تستخدم المياه في دورات تشغيلها، والتي يتم سحبها من المجاري المائية، مع المتابعة الدائمة لكميات المياه التي يتم سحبها من هذه المصانع وأيضا نوعية المياه المنتجة منها لضمان الحفاظ على نوعية المياه بالمجاري المائية المحيطة.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة قيام أجهزة الوزارة بمتابعة نتائج التحايل لعينات مياه السيب النهائي للصرف الصناعي ومياه التبريد لتلك المصانع حفاظا على الصناعة الوطنية.

 

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