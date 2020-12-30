أمير الكويت: تفجيرات عدن تتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الانفجار الذي استهدف مطار مدينة عدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الأربعاء، أكد «الصباح» استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع والذي استهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ويتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية وتضامنها مع البلد الشقيق راجيا سموه للضحايا المغفرة والرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي استهدف مطار مدينة عدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ببرقية تعزية مماثلة.

وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، والتي كان من المقرر لها بدء مهامها اليوم.

وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.