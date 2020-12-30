 شاهد.. آثار الانفجار بمطار عدن في اليمن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة - بوابة الشروق
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 2:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

شاهد.. آثار الانفجار بمطار عدن في اليمن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة

وكالات:
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 1:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 1:27 م

هز انفجار عنيف مطار عدن جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة.

وأظهرت لقطات، بثتها قناة العربية، وقوع انفجار ضخم، قالت إنه وقع بصالة بالمطار، بينما كان ركاب الطائرة التي تقل الوزراء يواصلون النزول منها.

 

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك