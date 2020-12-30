سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هز انفجار عنيف مطار عدن جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة.

وأظهرت لقطات، بثتها قناة العربية، وقوع انفجار ضخم، قالت إنه وقع بصالة بالمطار، بينما كان ركاب الطائرة التي تقل الوزراء يواصلون النزول منها.