لجنة الصليب الأحمر باليمن تعلن مقتل أحد أفرادها وإصابة 3 آخرين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، عن مقتل أحد أفراد طاقمها في انفجار مطار عدن وإصابة ثلاثة آخرين، مشيرة إلى أن هناك اثنين آخرين في عداد المفقودين.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء: «نشعر بحزن عميق لمقتل أحد زملائنا في انفجار مطار عدن، ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين وأصيب ثلاثة».

وأضافت: «كان موظفونا يمرون عبر المطار مع مدنيين آخرين، هذا يوم مأساوي لنا ولشعب اليمن، نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لمن أصيب».

وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، والتي كان من المقرر لها بدء مهامها اليوم.

وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.



