الإعلام اليمنية: المستفيد من انفجار مطار عدن هو مليشيات الانتقالي

هز انفجار عنيف مطار عدن جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن انفجارا قويا وقع في المطار بعد لحظات من هبوط الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ولم يعرف على الفور أسباب ونتائج هذا الانفجار.

بدوره، أكد مستشار وزارة الإعلام اليمنية مختار الرحبي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الانفجار كان شديدا ووقع أثناء وصول وزراء الحكومة.

وقال الرحبي إن "‏المستفيد من الانفجار الإرهابي الذي حدث في مطار عدن هو مليشيات الانتقالي التي لا ترغب في عودة الحكومة إلى عدن واستقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة".

وأظهرت لقطات فيديو وقوع انفجار ضخم.