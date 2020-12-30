إغلاق المناطق المحيطة بمطار عدن الدولي بعد تفجير صالة الاستقبال

أغلقت المناطق المحيطة بمطار عدن الدولي بعد تفجير صالة الاستقبال، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية» العربية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.



ونقلًا عن الفضائية، فإن ‏رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى، إذ كانوا في الطائرة لحظة الانفجار، وتم نقلهم إلى مكان آمن.



وأكدت مصادر أمنية نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من الانفجارات، موضحة أن القتلى والجرحى من المدنيين ومسؤولين محليين في عدن.



وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة.



وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.



ورجحت مصادر أمنية، أن الانفجارات ناجمة عن هجمات صاروخية، وذلك حسبما نشرته «سكاي نيوز» العربية، مساء اليوم الأربعاء.