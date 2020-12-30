سماع دوي انفجار في مطار عدن بعد وصول الحكومة الجديدة

‏سمع دوي انفجار في مطار عدن، تزامنًا مع وصول الحكومة الجديدة، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

‏وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز» العربية، في خبر عاجل منذ قليل، فإن الحكومة اليمنية الجديدة وصلت إلى عدن منذ دقائق.