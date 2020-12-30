سماع دوي انفجار في مطار عدن بعد وصول الحكومة الجديدة

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سمع دوي انفجار في مطار عدن، تزامنًا مع وصول الحكومة الجديدة، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.
وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز» العربية، في خبر عاجل منذ قليل، فإن الحكومة اليمنية الجديدة وصلت إلى عدن منذ دقائق.