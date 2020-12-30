 سماع دوي انفجار في مطار عدن بعد وصول الحكومة الجديدة - بوابة الشروق
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 1:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

سماع دوي انفجار في مطار عدن بعد وصول الحكومة الجديدة

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 12:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 12:46 م

‏سمع دوي انفجار في مطار عدن، تزامنًا مع وصول الحكومة الجديدة، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

‏وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز» العربية، في خبر عاجل منذ قليل، فإن الحكومة اليمنية الجديدة وصلت إلى عدن منذ دقائق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك