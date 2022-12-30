الأوقاف: 220 برنامجا تدريبيا لأكثر من 23 ألف إمام وواعظة وإداري في 2022

نفذت وزارة الأوقاف، 220 برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من 23 ألف إمام وواعظة وإداري في عام 2022.

وشملت الدورات، بحسب بيان وزارة الأوقاف اليوم:

- دورة أئمة فلسطين في الفترة من 6/ 2/ 2022 حتى 16/ 2/ 2022، لـ 13 إمامًا من جمهورية مصر العربية، و15 إمامًا من دولة فلسطين، إضافة إلى دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، في الفترة من 14/ 5/ 2022م حتى 24/ 5/ 2022، لـ 25 إعلاميًّا يمثلون 19 دولة، هي: (الأردن - بوركينا فاسو - تشاد - تونس - الجابون - جامبيا - جزر القمر - جيبوتي - السعودية - السنغال - السودان - الصومال - العراق - قطر - الكاميرون - لبنان - مالي - النيجر)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

- دورة أئمة وواعظات بوركينا فاسو، في الفترة من 28/ 5/ 2022م حتى 7/ 6/ 2022م، لعدد (10) أئمة وواعظات بواقع (5) أئمة و(5) واعظات من جمهورية مصر العربية، و (20) إمامًا وواعظة بواقع (12) إمامًا و(8) واعظات من دولة بوركينا فاسو.

- دورة كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022م حتى 26 يوليو 2022م، لعدد (18) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند، وبمشاركة (5) أئمة من جمهورية مصر العربية.

- دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م، لعدد (26) إعلاميًّا يمثلون (15) دولة، هي: (السودان - تونس - الجزائر - اليمن - سلطنة عمان - الأردن - فلسطين - غامبيا - موريتانيا - اوغندا - السنغال - بنين - النيجر - باكستان - ماليزيا)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

6. دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022.

وحول الدورات الداخلية للوزارة، شملت:

- تخرج الدفعة الرابعة 2022م من الأئمة والواعظات، وعددهم (79) إمامًا وواعظة.

- تخرج الدفعة الخامسة 2022م من الأئمة والواعظات، وعددهم (64) إمامًا وواعظة.

- عقد (38) دورة في الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية.

- حصول (404) أئمة وواعظات وإداريين على الشهادة الدولية في الحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب بأكاديمية الأوقاف الدولية، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1202) إمام وواعظة وإداري.

- عقد (6) دورات متخصصة في الشئون المالية والإدارية والقانونية والواجب الوظيفي وأخلاق المهنة لعدد (570) موظفًا.

- عقد (3) دورات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا في "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي" بأكاديمية الأوقاف الدولية.

- عقد (15) دورة عن فن بناء الخطبة لعدد (12500) إمام وخطيب بالمديريات الإقليمية.

- عقد (20) معسكرًا تثقيفيًّا لعدد (2000) إمام وواعظة وطالب وافد وإداري بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

- عقد دورة لـ(100) معلم من معلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

- عقد (4) دورات بالتعاون مع الأزهر الشريف لعدد (111) إمامًا وواعظًا.

- عقد (33) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (1650) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

- عقد (74) برنامجًا تدريبًّا عن بُعد (أونلاين) لعدد 2300 إمام وواعظة وإداري، وذلك في علم الاجتماع، وأسرار البيان القرآني، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته، والتفسير وعلوم القرآن، وعلم النفس، والشئون القانونية، وشرح قانون الخدمة المدنية، وواجبات الوظيفة العامة.

- عقد (14) برنامجًا تدريبًّا في التحول الرقمي لعدد (256) متدربًا، بالتعاون مع "مركز أكاديمية ناصر العسكرية- مركز القوات المسلحة بالنزهة الجديدة- مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة-مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا- مكتبة 6 أكتوبر العامة- معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع- مكتبة مدينة نصر العامة- مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC".

- تنفيذ (14) دورة من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية لعقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات لعدد (700) إمام، منها (8) دورات في اللغة العربية، و(2) دورة في تنمية المهارات الإعلامية، و(3) دورات في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ودورة واحدة في فن الخطابة والإلقاء.