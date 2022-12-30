الدفاع الروسية: تدمير محطتي رادار أمريكيتين في دونستيك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت محطتي رادار أمريكيتين في جمهورية دونستيك الشعبية، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس -300" في مقاطعة سومي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الجمعة-:" لقد تم كشف وتدمير مواقع محطتي رادار لمكافحة البطاريات من طراز "أي إن/تي بي كيو-50" أمريكيتي الصنع في بلدتي "فيسيولويه" و"تشاسوف يار" بجمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا أيضا إلى تدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ الأوكرانية "إس -300" المضادة للطائرات في منطقة "ليبيدين" بمقاطعة سومي.

وأكد البيان أنه تم استهداف 73 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني في مواقع إطلاق نار، بالإضافة إلى قوى بشرية ومعدات عسكرية في 86 منطقة.

وتابع:" دمرنا كذلك منصتين لمدفعية ذاتية الدفع من طراز"جفازديكا" وراجمة صواريخ "جراد" ومدفعي ميدان من طراز "دي 20 ودي 30" في جمهورية دونيتسك ومنطقة خاركوف".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية هجوما صاروخيا مكثفا على أهداف أوكرانية، نتج عنها توقف إنتاج وإصلاح المعدات العسكرية والذخيرة الأوكرانية وإعاقة وصول الأسلحة الأجنبية إلى القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن القوات المسلحة الروسية شنت، أمس الخميس، ضربة مكثفة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على نظام القيادة والتحكم العسكري ومنشآت الطاقة، التي تكفل تشغيل مؤسسات الصناعة العسكرية في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الأهداف من وراء استهداف جميع المنشآت المحددة تحقق.

وأضاف البيان:" "نتيجة لهذه الضربات توقف إنتاج وإصلاح المعدات العسكرية والذخيرة، وكذلك توقف نقل احتياطيات القوات المسلحة من المناطق الغربية الأوكرانية"، موضحا أن تعطيل النقل بالسكك الحديدية في أوكرانيا عرقل توريد الأسلحة الأجنبية المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الخلفية. هذا،

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير الماضي تنفيذ عملية عسكرية خاصة في الأراضي الأوكرانية.

وفي ذات السياق، أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات كييف استهدفت بـ 13 قذيفة عيار 155 مليمتراً مدن وبلدات الجمهورية.

وذكر بيان للمكتب المذكور اليوم أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت ظهر اليوم منطقة "تونينكويه" بدونيتسك بــ 6 قذائف من عيار 155 ملم.

وأضاف البيان:" أطلقت القوات الأوكرانية 4 قذائف أيضا على منطقة "كيفكسي" في مدينة دونيتسك"، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف حلف " الناتو" في عملياتها.

وفي سياق آخر، أعلن سكرتير مجلس الأمن االبيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، أن نشر فرق القوات البيلاروسية الروسية المشتركة في أراضي بلاده يسير وفقًا للخطة.

وقال فولفوفيتش - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة-:"يجري نشر الفرق المشتركة على أراضي بيلاروس وفقًا للخطة، التي تمت الموافقة عليها مسبقًا".

وأضاف:"هذه الفرق كافية ومناسبة للوضع الحالي، وبالاعتماد على ديناميات الموقف سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المزيد من التوسيع في عدد هذه القوات، الذي يضمن تهدئة الرؤوس الساخنة".

يُذكر أن الرئاسة الروسية (الكرملين) أعربت في وقت سابق من اليوم عن قلقها من سقوط صاروخ أوكراني على الأراضي البيلاروسية.

وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن ثقته في أن أوكرانيا ستتلقى العام المقبل صواريخ أتاكمس الباليستية بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار حديثة لكن هذا سيعتمد أيضًا على الوضع في ساحة المعركة.

وقال كوليبا - في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم- إن بلاده ستتلقى هذه الصواريخ "العام المقبل، لكن ذلك سيعتمد أيضا على الوضع في ساحة المعركة ".

وأشار إلى أنه في موضوع الحصول على السلاح هناك روايات مدوية يتم تداولها في الوقت الحالي تتعلق بالدبابات أو الطائرات الحربية أو أتاكمس.

وأضاف أن "للجيش احتياجاته الخاصة ولأكون موضوعيا، إذا تم عرض مائة دبابة أو مائة مدفع هاوتزر الآن، فلن أتردد في قبول مائة مدفع هاوتزر الآن والدبابات غدا لأنني أعرف الطلب الحقيقي على الجبهة ".

كما أشار إلى أن المساعدة العسكرية التي قدمها الشركاء الأجانب خلال الأشهر العشرة الماضية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، غير مسبوقة من حيث الحجم والمدى وعدد الدول المشاركة في العملية.

وأكد كوليبا: "بالطبع، نحن في حالة حرب وليس لدينا ما يكفي أبدًا، لذلك نطلب دائمًا المزيد، لكن يجب أن نتذكر حقيقة بسيطة: نتلقى دعمًا أكثر مما تلقاه أي بلد، على الأقل في القرن الحادي والعشرين".

ومن جانبه، أعلن نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، مصرع ثلاثة أشخاص في قصف روسي على شمال أوكرانيا.

وقال تيموشينكو - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران في قصف استهدف قرية كاترينيفكا شمال شرقي منطقة خاركيف، بينما لقى شخص آخر مصرعه بنيران المدفعية في بلدة سيمينيفكا بمدينة تشيرنيهيف الكائنة شمالي البلاد.