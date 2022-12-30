أعلن نادي النصر السعودي عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق.

وتم الإعلان عن الصفقة اليوم الجمعة، حيث وقع مسلى آل معمر رئيس نادي النصر عقدا مع رونالدو حتى عام 2025.

وتمت مراسم العقد في مدينة العاصمة الإسبانية مدريد، وتم الاتفاق على كافة الأمور، وسيرتدي النجم البرتغالي رقمه المفضل 7.

وكان رونالدو قد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، بعدما شن هجوما كبيرا على المدرب إريك تين هاج الذي رفض إشراكه أساسيا في مباريات الشياطين الحمر، وهو الأمر الذي رفضه رونالدو وانتهت حكايته مع يونايتد قبل المونديال.