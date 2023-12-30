لماذا تراجعت استثمارات إسرائيل في قطاع التكنولوجيا فائقة الدقة بعد طوفان الأقصى؟

أكدت صحيفة التايمز الإسرائيلية، في تقرير نشر لها، تراجع الاستثمرات التكنولوجية لإسرائيل لعام 2023، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.

وتشتهر دولة الاحتلال بكثرة استثماراتها العلمية في مجال التكنولوجيا، والدليل على ذلك كثرة الشركات الكبيرة في هذا المجال.

وكشفت دراسة لمصرف لوميتيش، أن عام 2023 سجل تراجع 56% بأرباح قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، في خسارة غير مسبوقة منذ عام 2015، وفقا للصحيفة.

وأوضح التقرير، أن الربع الأخير من عام 2023 "طوفان الأقصي" شهد تراجعا بـ15% مقارنة بالأشهر السابقة له من نفس العام.

وتابع التقرير، أن فترة طوفان الأقصي شهدت أيضا تراجعا في عدد الصفقات بمجال التكنولوجيا بـ17%، مقارنة بأشهر الصيف الماضي، حيث بلغت الصفقات في فترة الحرب نحو 70 صفقة فقط.

يذكر أن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي حقق 15 مليارا عام 2022، و26 مليارا عام 2021، بينما حقق 8.9 مليار فقد العام الحالي.