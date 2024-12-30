مسؤول تركي يحسم الجدل حول دعوات لإجراء انتخابات مبكرة ويقترح موعدا مناسبا

أفاد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مصطفى إليطاش، بإمكانية إجراء انتخابات رئاسية في تركيا شهر نوفمبر2027.



وأوضح مصطفى إليطاش أن "الانتخابات ستجرى في موعدها، ومن الممكن تقديم موعد الانتخابات وليس مبكرا جدا".



وأضاف: "النص وارد في الدستور.. أفضل المواعيد لإجراء الانتخابات هي أكتوبر ونوفمبر، ويمكن أن يكون أيضا الأسبوع الأول من ديسمبر، وفي رأيي أن إجراء انتخابات 2028 في نوفمبر 2027 هو الوقت المناسب".

ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، مؤخرا إلى عقد انتخابات في نوفمبر 2025، أي بعد مرور نصف المدة على ولاية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الفائز في انتخابات مايو 2023، والتي تمتد بحالتها الطبيعية إلى 5 سنوات.

وترتكز دعوة أوزغور أوزيل، وغيره ممن يشاركه الرأي من أوساط المعارضة إلى العامل الاقتصادي الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى الأتراك.

وقال زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، إن "المعارضة إذا استمر الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، ستناضل من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد عام 2025".

وكان المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا، عمر جليك، قال في وقت سابق إنه "لا توجد انتخابات رئاسية مبكرة على جدول أعمال الحكومة، وسيكون هذا جنونا بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي".

بدوره، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، "حجج المعارضة بشأن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأنها واهية".

وكتبت صحيفة "حرييت" في وقت سابق أنه "يمكن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا قبل عام أو ستة أشهر من عام 2028، ويمكن أن يصبح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان المرشح الأقوى مرة أخرى".

وفي انتخابات مايو 2023، أعيد انتخاب أردوغان رئيسا لتركيا، حيث فاز بأكثر من 52% من الأصوات الشعبية في الجولة الثانية أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو.