مدير الصحة العالمية يدعو لوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة

طالب تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم، بوقف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة، بعد أن قصفت إسرائيل أحد المستشفيات، وداهمت مستشفى آخر، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في منشور على منصة «إكس»: "لقد أصبحت المستشفيات في غزة، مرة أخرى، ساحات للمعركة، والمنظومة الصحية تحت تهديد خطير".

وأضاف أدهانوم : "نكرر أوقفوا الهجمات على المستشفيات، الناس في غزة يحتاجون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية.. العاملون في الخدمات الإنسانية يحتاجون إلى إتاحة المجال لهم لتقديم المساعدات الصحية.. أوقفوا إطلاق النار".

واعتقلت قوات الاحتلال إسرائيلية، الجمعة الماضية، أكثر من 240 فلسطينيا، بينهم العشرات من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان، وذكرت السلطات الصحية في القطاع والجيش الإسرائيلي أن مِن بينهم مدير المستشفى حسام أبو صفية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المستشفى كان يستخدم مركز قيادة للعمليات العسكرية لحماس وإن المعتقلين يُشتبه في أنهم من المسلّحين، وأبو صفية اقتيد للاستجواب؛ للاشتباه في أنه من نشطاء حماس.