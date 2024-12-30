مندوب فلسطين بالجامعة العربية يعلن عن مساعدات صحية من وزراء الصحة العرب إلى غزة

أعلن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، توجيه 10 أطنان من الأدوية والمساعدات الإغاثية الصحية إلى الأردن ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة؛ تنفيذاً لقرار من مجلس وزراء الصحة العرب.

وقال السفير العكلوك، إن هذه المساعدات كانت مخصصة لدولة ليبيا والتي وافقت تحويلها إلى القطاع الذي يواجه جرائم الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من 450 يوما، بالإضافة إلى الاستهداف والقضاء على كل أشكال الحياة في غزة بما في ذلك التدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والإغاثية في القطاع.

وأعرب مندوب فلسطين، عن تقديره للجامعة العربية ووزارة الصحة المصرية لدورهم للقيام بشراء المساعدات الإغاثية الطبية، وتأمين شحنها إلى الأردن تمهيداً لنقلها إلى غزة تحت إشراف الهيئة الخيرية الأردنية.

وأشار إلى شحن الجزء الأول من المساعدات السبت الماضي من مطار القاهرة الدولي إلى مطار عمان وسيتم شحن الجزء الثاني مساء اليوم عبر نفس الخط.

كما أكد العكلوك، ضرورة تنفيذ قرارات الجامعة العربية على مختلف المستويات بهدف وقف العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى التجويع والتهجير القسري، التي ترتكبها إسرائيل ولكسر الحصار الإسرائيلي القاتل، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، موجها الشكر إلى الأشقاء بمصر والأردن وليبيا بالإضافة إلى مجلس وزراء الصحة العرب على ما بذلوه من جهد وتسهيل لنقل تلك المساعدات الإغاثية الإنسانية.