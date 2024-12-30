رئيس كرواتيا الحالي ميلانوفيتش يفوز بالجولة الأولى في انتخابات الرئاسة ويخوض جولة إعادة

حصل الرئيس الكرواتي الحالي زوران ميلانوفيتش على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد، ولكنه سيواجه جولة إعادة ضد مرشح الحزب الحاكم لضمان ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا، حصل ميلانوفيتش، الذي يميل إلى تيار اليسار، على 49% من الأصوات، بينما جاء منافسه الرئيسي دراجان بريموراك، مرشح حزب "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي" (اتش دي زد) الحاكم المحافظ في المركز الثاني بفارق كبير، حيث حصل على 19% فقط.

وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات قد توقعت أن يتواجه الاثنان في جولة إعادة في 12 يناير المقبل، حيث لم يكن من المتوقع أن يحصل أي من المرشحين الثمانية في الانتخابات الرئاسية على أكثر من 50% من الأصوات.

وشكر ميلانوفيتش مؤيديه ولكنه حذر قائلا:"هذه كانت الجولة الأولى فقط. وقال "لا ينبغي لنا أن نفرط في الشعور بالانتصار ، يجب أن نكون واقعيين وواثقين من أنفسنا. يتعين علينا أن نقاتل من جديد. المعركة لم تنته بعد".

ويعد ميلانوفيتش منتقدا صريحا للدعم العسكري الغربي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وغالبا ما يقارن بأسلوبه الهجومي في التواصل مع خصومه السياسيين بأسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.