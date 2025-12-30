سلطنة عُمان: ندعو لمعالجة جميع القضايا في اليمن عبر الحوار والتفاهم الأخوي

قالت سلطنة عُمان إنها تتابع التطورات المتعلقة في اليمن، مؤكدة استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة.

ودعت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، إلى معالجة جميع القضايا عبر الحوار، وتحقيق التراضي والتفاهم الأخوي المنشود، بما يخدم أمن ومصلحة اليمن، والأمن الوطني لدول الجوار، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وأعربت سلطنة عُمان، في البيان، عن تأييدها للمواقف الداعية إلى خفض التصعيد واحتوائه، وإنهاء مسببات الأزمة من جذورها، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها وإرادة أبنائها.

وشددت على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية توافقية تُسهم في تحقيق السلام والوئام للجميع.