منظمة غير حكومية: السلطات الروسية تعتقل أكثر من ألف متظاهر

ذكرت منظمة "أو في دي أنفو" غير الحكومية المستقلة لمراقبة المظاهرات في روسيا أن الشرطة اعتقلت أكثر من ألف شخص في مظاهرات بمختلف أنحاء روسيا، لدعم المعارض الروسي المعتقل، اليكسي نافالني.



وقالت المنظمة في موقعها الالكتروني إن أكثر من 140 شخصا، تم احتجازهم من قبل الشرطة في العاصمة، موسكو في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، مع تزايد الأرقام كل دقيقة.



وقال فريق نافالني إنه تم التخطيط لمظاهرات في أكثر من مئة مدينة.



يذكرأنه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي ، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج الفوري عن نافالني وللاحتجاج ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وعاد نافالني إلى روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري بعد علاجه في ألمانيا عقب محاولة اغتيال شبه مميتة باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك، حيث تم اعتقاله فور وصوله إلى موسكو ووضع رهن الحبس الاحتياطي.



وأكدت محكمة روسية يوم الخميس الماضي الحكم الصادر ضده بالسجن 30 يومًا احتياطيا قبل انعقاد المحاكمة، ورفضت استئنافا قدمه محامو المعارض لإطلاق سراحه.