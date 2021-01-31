اعتقال أكثر من 2100 شخص في مظاهرات بمختلف أنحاء روسيا لدعم نافالني

ذكر نشطاء حقوقيون اليوم الأحد، أنه تم اعتقال أكثر من 2100 شخص في مظاهرات بمختلف أنحاء روسيا لدعم زعيم المعارضة اليكسي نافالني، بينما من المنتظر أن يرتفع العدد حيث تتخذ قوات الأمن إجراءات لاحتواء الاضطرابات.



وجاء في موقع منظمة "أو في دي أنفو" غير الحكومية المستقلة لمراقبة المظاهرات في روسيا، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 470 شخصا في موسكو وحدها وتم إغلاق وسط المدينة بشكل شبه كامل.



ومن بين هؤلاء الذين تم اعتقالهم في العاصمة يوليا زوجة نافالني، بعد نشر صورة لها على موقع "انستجرام" وهي في الشارع.



وكانت قد نظمت مسيرات في وقت سابق من اليوم ضد وضع شقيق زوجها، أوليج نافالني رهن الإقامة الجبرية، مشيرة إليه بــ"رهينة".



وكان فريق نافالني قد قال في وقت سابق إنه تم التخطيط لمظاهرات في أكثر من مئة مدينة.



يذكر أنه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج الفوري عن نافالني وللاحتجاج ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وعاد نافالني إلى روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري بعد علاجه في ألمانيا عقب محاولة اغتيال شبه مميتة باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك، حيث تم اعتقاله فور وصوله إلى موسكو ووضع رهن الحبس الاحتياطي.



وأكدت محكمة روسية يوم الخميس الماضي الحكم الصادر ضده بالسجن 30 يوما احتياطيا قبل انعقاد المحاكمة، ورفضت استئنافا قدمه محامو المعارض لإطلاق سراحه.