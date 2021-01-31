 بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان - بوابة الشروق
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بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 12:39 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 12:39 م

استخراجت وزارة الداخلية المستندات الشرطية بدون رسوم من "إدارات المرور - إدارات قطاع الأحوال المدنية- أقسام إدارة الجوازات والهجرة والجنسية"، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقدموا التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم.

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.

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