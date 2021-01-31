الأوقاف توزع 240 وجبة على المرضى بدمياط ضمن قافلة الخير

نظمت مديرية الأوقاف بدمياط ، مبادرة "قافلة الخير" لصالح المرضى في مستشفى دمياط التخصصي، ومستشفى كفر الغاب، ومعهد الأورام بدمياط، بقيادة الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، حيث تم توزيع 240 وجبة على المرضى في عدد من الأقسام المختلفة.



وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن الزيارة جاءت حسب توجيهات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتفعيل مبادرة "قوافل الخير" وتوجيهها للمرضى في المستشفيات الحكومية، ودعمهم معنويًا بالدعاء، وتقديم الوجبات وبعض الفاكهة لهم، والشد من أزرهم، في هذه الظروف التي نمر بها، بسبب جائحة كورونا .