الجيش الألماني يعتزم دعم البرتغال بمساعدات عينية وأفراد لمواجهة كورونا

من المنتظر أن تحصل البرتغال المتضررة بقوة من جائحة كورونا على مساعدات من الجيش الألماني.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأحد: "الأمر يتعلق، وفقا لوضع المعلومات الحالي، بمساعدات عينية ومساعدات بأفراد"، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة عدد المسعفين وحجم المساعدات العينية.

يشار إلى أن البرتغال أغلقت حدودها في الوقت الراهن لاحتواء الجائحة حيث حظرت الدولة التي تعتبر مقصدا سياحيا محببا، السفر من وإلى البلاد إلا لأسباب مقبولة، ووصف رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا وضع الجائحة في بلاده بأنه "سيئ للغاية".

وتعاني البرتغال بشدة من سلالة كورونا الإنجليزية التي تُعتبر أشد عدوى من النوع المعروف وهو السبب الذي جعل ألمانيا تفرض حظر دخول على القادمين من البرتغال منذ يوم الأحد الماضي.

وعادت إجراءات الرقابة على الحدود بين البرتغال وإسبانيا اليوم على غرار ما حدث في ربيع العام الماضي، ونص مرسوم حكومي على تشديد إجراءات الرقابة في المطارات والموانئ في البرتغال مع إتاحة استثناءات للأشخاص المسافرين لغرض العمل أو العائدين إلى مقرهم السكني الرئيسي أو لنقل البضائع أو الحالات الطبية الطارئة أو توصيل المساعدات الإنسانية.

كانت الحدود بين البرتغال وإسبانيا البالغ طولها 1214 كيلومترا أُغْلِقَتْ لأول مرة بسبب الجائحة في السابع عشر من مارس الماضي قبل أن يتم إعادة فتحها مرة أخرى في مطلع يوليو الماضي بعد التراجع القوي في أعداد الإصابات بكورونا.

وسجلت البرتغال أمس السبت 12 ألفا و435 حالة إصابة جديدة بكورونا فيما وصل عدد الوفيات الجديدة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 293 حالة.

وكانت مجلة "شبيجل" الألمانية ذكرت اليوم أنه من الممكن إرسال فريق مكون من 27 طبيبا ومسعفا من ألمانيا إلى البرتغال منتصف هذا الأسبوع من أجل توفير المساعدة في المستشفيات التي تعاني من زيادة العبء.

وبحسب معلومات "شبيجل"، فقد وجد خبراء الجيش الألماني صورة كارثية للوضع في البرتغال، وأوضحوا أن النظام الصحي يعاني إرهاقا تاما، وأن جزءا كبيرا من أفراد الرعاية في المستشفيات مصابون بفيروس كورونا، وأشاروا إلى أنه ليس مخططا سفر مرضى في الوقت الحالي (من البرتغال إلى ألمانيا).

وأعلنت النمسا اليوم الأحد، أن بعض مرضى كورونا الذين يعانون من حالات خطيرة سوف يأتون من البرتغال إلى النمسا.

وكانت البرتغال تجاوزت الوباء لفترة طويلة على نحو معتدل. ولكن الوضع ساء لديها منذ خريف العام الماضي. وهناك إغلاق صارم في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، منذ يناير.