 انسحاب 5 محامين من فريق الدفاع عن ترامب قبيل محاكمته بالكونجرس - بوابة الشروق
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انسحاب 5 محامين من فريق الدفاع عن ترامب قبيل محاكمته بالكونجرس


نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 9:57 ص

انسحب محاميان من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانا يستعدان للدفاع عنه في قضية مساءلته بمجلس الشيوخ، بحسب موقع "سبوتنيك".

وقالت قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدر، إن بوتش باورز وديبورا باربري تركا فريق ترامب.

ولاحقا، ذكرت القناة، نقلا عن مصادر، أن ثلاثة محامين آخرين انضموا مؤخرا إلى فريق ترامب، تركوا الفريق، وهم جوشوا هوارد، وجونى جاسر وجريج هاريس.

وبحسب المصادر أراد ترمب من فريق دفاعه التركيز في مرافعاته على تزوير الانتخابات.

ويربك القرار فريق الدفاع الخاص بترامب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في الثامن من فبراير للنظر في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.


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