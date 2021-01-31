رفض دعوى عمرو واكد لإلزام الخارجية بتجديد جواز سفره

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المقامة من الفنان عمرو واكد، والتي تطالب بإلزم وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، بتجديد جواز السفر الخاص به.

وقال واكد، في دعواه التي حملت رقم 50014 لسنة 73 قضائية، إنه يحاول منذ بداية العام الماضي تجديد جواز السفر الخاص به عن طريق القنصلية المصرية في مدريد بإسبانيا؛ نظرا لتواجده خارج البلاد لارتباطه بعدة أعمال فنية عالمية تستدعي بقائه المتواصل لفترة خارج البلاد، غير أن المسئولين بالقنصلية أخبروه شفويا بأنه لن يتم تجديد جواز سفره.

وأضاف واكد، في دعواه أنه مواطن مصري كفل له الدستور والقانون حقه في حيازة جواز السفر وتجديده عند الاقتضاء، ولا يوجد نص في دستور أو قانون يحول بينه وبين هذا الحق ما دام متمتعا بالجنسية المصرية التي يفخر بها.