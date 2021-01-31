أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، في خبر عاجل، صباح الأحد، وفاة النائب اللبناني ميشال المر، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأحدثت وفاة ميشال المر، ضجة كبيرة في الساحة السياسية اللبنانية، حيث لم يكن مجرد نائبًا عاديًا، بل كان أحد أبرز الرموز السياسية في لبنان.

وولد ميشال المر عام 1932 في المتن بلبنان، والتحق بجامعة القديس يوسف، وحصل منها عام 1955 على شهادة في الهندسة المدنية.

ولعب النائب الراحل، دورًا كبيرًا في الحياة السياسية اللبنانية، في العديد من المراحل والحقبات التي مر بها لبنان، حيث كان نائبًا في العديد من الدورات البرلمانية، كما انتخب نائبًا لرئيس مجلس النواب في أكتوبر عام 2004.

كما تم تعيينه أيضًا وزيرًا في حكومات كثيرة، حيث تولى لفترة طويلة منصب وزير الإسكان والتعاونيات والبريق والبريد والهاتف، في حكومتي كل من سليم الحص وشفيق الوزان.

كما وصل أيضًا إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني، في حكومات كل من عمر كرامي ورشيد الصلح، كما عين أيضًا نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية في حكومة رفيق الحريري.

ولُقب ميشال المر بـ«صانع الرؤساء»؛ وذلك نظرًا لدوره الكبير في وصول عدد كبير من الرؤساء إلى الحكم في لبنان، ومنهم إلياس سركيس، وبشير الجميل، وإميل لحود، وميشال سليمان.

كما كان للراحل دورًا كبيرًا أيضًا في هندسة العديد من اللقاءات والمشروعات والاتفاقات والتحالفات، والتي كان أبرزها الاتفاق الثلاثي.

وتعرض في 20 مارس عام 1991، لمحاولة اغتيال، وذلك إثر تفجير سيارة مفخخة، أثناء مروره في قرية أنطلياس، وهو ما أدى إلى تأثر حاسة السمع لديه بشكل كبير بهذا الحادث.

وبجانب دوره السياسي، كان له أيضًا دورًا إعلاميًا بارزًا، حيث بدأت مسيرته الإعلامية عام 1990، عندما أسس محطة «mtv» الأرضية، ومنذ ذلك الحين وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.

وفي بداية شهر يناير الجاري، أعلن عن إصابة النائب ميشال المر بفيروس كورونا، ودخوله إلى المستشفى، ليتوفي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ89 عامًا.