 البابا تواضروس يجري اتصالا بـ بابا الفاتيكان.. ويدعوه لزيارة مصر - بوابة الشروق
السبت 7 يونيو 2025 4:05 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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البابا تواضروس يجري اتصالا بـ بابا الفاتيكان.. ويدعوه لزيارة مصر

أ ش أ
نشر في: السبت 7 يونيو 2025 - 4:00 ص | آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2025 - 4:00 ص

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اتصالاً هاتفيًّا، مساء الجمعة، مع قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان للتهنئة بالمسؤولية الجديدة، وانتخابه لقيادة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -في تصريح صحفي- إنه جرى خلال المكالمة التأكيد على دوام علاقات المحبة والاحتفال السنوي بيوم المحبة الأخوية بين الكنيستين.

كما تطرق الحديث إلى معاناة أهل غزة من الحرب العدوانية والمجاعة الإنسانية، وضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات.

وأشاد الجانبان بتأكيد القيادة السياسية والحكومة المصرية على عدم المساس بدير سانت كاترين الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس الميلادي.

وفي نهاية المكالمة وجه قداسة البابا تواضروس الدعوة إلى بابا الفاتيكان لزيارة مصر وكنيسة مصر.

 

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