 تجدد المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في مأرب وسط البلاد - بوابة الشروق
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تجدد المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في مأرب وسط البلاد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 5:04 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 5:04 م

تجددت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة مأرب وسط غربي اليمن.

وذكرت قناة اليمن الفضائية، اليوم الاثنين، أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تخوض منذ فجر اليوم معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الرملة جنوبي مأرب.

وأوضحت أن المعارك الدائرة صاحبها قصف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، يستهدف يوميا تعزيزات وآليات قتالية تابعة للحوثيين جنوبي محافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع هجوم تشنه قوات يمنية ضد المليشيات في مأرب وشبوة، ومحافظات يمنية أخرى.

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