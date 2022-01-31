 ميليشيا الحوثي تتحدث عن تنفيذ «عملية واسعة» في العمق الإماراتي - بوابة الشروق
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ميليشيا الحوثي تتحدث عن تنفيذ «عملية واسعة» في العمق الإماراتي


نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 10:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 10:45 ص

أعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، تنفيذ ما قالت إنها عملية واسعة في العمق الإماراتي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، ونقله موقع "روسيا اليوم" إنه تم تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة مستهدفة عمق دولة الإمارات، وتحدث عن ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3.

وحذّرت المليشيات، على لسان متحدثها العسكري، المواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

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