«عكاظ» السعودية: لا يمكن القبول بتواجد النظام الإيراني على شبرٍ من الأراضي اليمنية

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الملايين من اليمنيين ومعهم أشقائهم العرب ضاقوا ذرعاً من ممارسات المليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني.. مشددة على أنه لا يمكن القبول بتواجد النظام الإيراني على شبرٍ من الأراضي اليمنية.

وذكرت الصحيفة ـ في افتتاحيتها اليوم الاثنين، بعنوان (يمنٌ بلا إيران) ـ أن إصرار الميليشيا على القتل والتدمير وقطع الطرق في البر والبحر، يوحي بأنها لا يمكن لها أن تتخلى عن أعمالها الإرهابية، ولا تنصهر مع بقية المكونات اليمنية الساعية إلى إيجاد حلول تعيد لليمن أمنه واستقراره ؛ لافتة إلى أن ما يؤكد الرفض الشعبي اليمني العربي لهذه المليشيا، هو تبدّل المواقف الدولية التي تطالب اليوم بمواجهتها عسكرياً وسياسياً لإنهاء خطورتها على المدنيين.

وأضافت الصحيفة "أنه ولأن المليشيا الحوثية ترى في قتل الأبرياء وتدمير البنية التحتية، وتهديد أمن واستقرار المنطقة، نصراً لها متجاهلة اليمن وأهله، جاءت الهبة في مواجهتها لكسر شوكتها ومن يقف خلفها في جميع الجبهات".