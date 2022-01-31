 الإمارات: حركة الطيران لم تتأثر باعتراض الصاروخ الحوثي - بوابة الشروق
الإثنين 31 يناير 2022 4:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الإمارات: حركة الطيران لم تتأثر باعتراض الصاروخ الحوثي

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 4:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 4:08 ص

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أن "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي".

وقالت في بيان صباح اليوم الاثنين إن عمليات الطيران "لم تتأثر باعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا "أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات".

وقالت في بيان إن "الهجوم لم ينجم عنه أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك