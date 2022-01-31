جونسون يلغي زيارته المرتقبة إلى اليابان

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ألغى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، زيارته المزمعة إلى اليابان في فبراير.

وقالت مصادر حكومية يابانية، بحسب وكالة "كيودو"، إن الحكومة البريطانية ألغت زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى اليابان، بسبب التوترات المتزايدة بشأن أوكرانيا، ومشاركته المزعومة في حفلات داونينج ستريت.

وكانت طوكيو ولندن ترتبان لزيارة جونسون، في منتصف فبراير، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، لكن المصادر قالت إن الحكومة البريطانية ألغت الخطة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي عادي في طوكيو "ليس صحيحا أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني جونسون يجري الترتيب لها".

وأضاف ماتسونو، إن "اليابان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع بريطانيا التي تعد شريكا استراتيجيا عالميا لبلادنا، وتأمل في تعزيز العلاقات من خلال مختلف الجهود".