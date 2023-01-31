إذاعة جيش الاحتلال: إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس بالضفة الغربية

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إصابة شخصين في عملية دهس على حاجز زعترة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت الإذاعة في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن حالة أحد المصابين في عملية الدهس متوسطة والآخر طفيفة.

وكان جيش الاحتلال كتب في تغريدة عبر حسابه على الموقع ذاته، أنه يجرى التحري بشأن أنباء عن عملية دهس على حاجز زعترة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وقُتل سبعة أشخاص بالرصاص في هجوم يوم الجمعة على يد فلسطيني من القدس الشرقية قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ولم تكن له صلات معروفة بجماعات مسلحة، بحسب وكالة رويترز.

جاء ذلك في أعقاب مداهمة إسرائيلية لبلدة جنين بالضفة الغربية يوم الخميس استشهد فيها عشرة فلسطينيين.

وحملت السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية وضم الأراضي وهدم البيوت والاعتقالات وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت السلطة أن هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية.