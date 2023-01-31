مصر وألمانيا تحتفلان بمرور 15 عاما على إنشاء اللجنة العليا المصرية الألمانية للطاقة المتجددة

تحتفل مصر وألمانيا، اليوم، بمرور 15 عاما على إنشاء اللجنة العليا المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، حينما تم وضع حجر الأساس لتعاون مكلل بالنجاح يستهدف دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر.

ويقام، اليوم الثلاثاء، حفل مشترك يلقي فيه الجانبان في الوقت ذاته نظرة إلى الوراء على ما تم إنجازه في السنوات الماضية والتأكيد على مواصلة وتعزيز الجهود المشتركة من أجل المستقبل.

ويشارك في الحفل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والسفير الألماني فرانك هارتمان وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعدد من الشركاء التنفيذيين المصريين.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا الألمانية المصرية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة تعد أقدم مشروع ثنائي متواصل للتعاون الفني الألماني مع مصر في مجال الطاقة والمناخ.

ويستهدف هذا المشروع تأمين إمداد المواطنين المصريين والقطاع الاقتصادي المصري بطاقة مؤمنة واقتصادية وترشيد استخدامها وزيادة نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبذلك تسهم اللجنة العليا الألمانية المصرية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة في تحقيق الاستراتيجية المصرية القومية للمناخ.