ترامب: أثق في بوتين أكثر من المخابرات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يثق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ثقته في "أصحاب الهمم الواهنة" الذين يعملون في المخابرات الأمريكية.

جاء ذلك في منشور لترامب على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social" الذي يملكه، أرفقه بمقال عن المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تشارلز ماك جونيجال، بحسب صحيفة "نيوزويك".

وجونيجال هو شخصية بارزة في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في علاقات مزعومة بين حملة ترامب وروسيا قبل انتخابات عام 2016، وتم القبض عليه مؤخرًا للاشتباه في عدد من الجرائم.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: "أذكر حينما سألني في هلسنكي أحد مراسلي الدرجة الثالثة، بشكل أساسي، من أثق فيه أكثر، الرئيس الروسي بوتين، أم أصحاب الهمم الواهنة في الاستخبارات لدينا".

وأضاف: "كان حدسي في ذلك الوقت أن لدينا أشخاصا سيئين حقا مثل جيمس كومي، ومكابي (الذي كانت زوجته تساعد من قبل هيلاري كلينتون عندما كانت قيد التحقيق) وكذلك برينان، وبيتر سترزوك (الذي تعمل زوجته في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية)".

ومضى بقوله: "أضف إلى هؤلاء ماك غونيغال وغيره من الحقراء إلى القائمة. فمن تختار، بوتين أم هؤلاء الفاشلين؟".

وسبق أن اتهم ترامب إدارة بايدن بالتسبب في تدهور العلاقة بين واشنطن وموسكو.